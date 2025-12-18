Sword sélectionné pour le contrat-cadre FREIA Lot 1 de l'UE
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 11:15
Le contrat FREIA vise à renforcer les capacités des institutions de l'UE en matière de cybersécurité, de cloud et de systèmes d'information, en fournissant des services couvrant les opérations techniques, le soutien aux politiques et les services de conseil.
"Ce dispositif permet aux institutions et agences européennes d'accéder à des partenaires de confiance pour des opérations numériques et de cybersécurité critiques sur une période pluriannuelle", ajoute la société de services informatiques.
Ce contrat représente un montant d'environ 300 millions d'euros, et Sword prévoit d'y contribuer à hauteur de 10 à 15%, en apportant son expertise approfondie en opérations de cybersécurité, services cloud sécurisés et support informatique critique.
Valeurs associées
|35,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
A lire aussi
-
Des milliers d'agriculteurs européens venus pour certains en tracteurs manifestent jeudi à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'UE, ciblant notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusé de mettre en danger de nombreuses filières. ... Lire la suite
-
Deux syndicats de magistrats s'indignent jeudi des propos de Gérald Darmanin, qui a assuré de son "soutien" un élu du Nord condamné par la cour d'appel de Douai à 18 mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour détournement de fonds. "Il nous semble ... Lire la suite
-
(AOF) - ADP (-9,63% à 116,40 euros) ADP pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir ... Lire la suite
-
Le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de geler ce qui restait d'un plan de suppression de postes dans l'activité spatiale de Thales annoncé en 2024 et partiellement suspendu par le groupe en juin dernier. Dans ce jugement, rendu lundi, il "ordonne la suspension ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer