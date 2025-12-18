 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sword sélectionné pour le contrat-cadre FREIA Lot 1 de l'UE
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 11:15

Sword Group annonce avoir été sélectionné en tant que membre du consortium dirigé par Atos dans le cadre du contrat-cadre FREIA Lot 1 - Services d'Opérations Techniques, sous la responsabilité de la DG DIGIT de la Commission européenne.

Le contrat FREIA vise à renforcer les capacités des institutions de l'UE en matière de cybersécurité, de cloud et de systèmes d'information, en fournissant des services couvrant les opérations techniques, le soutien aux politiques et les services de conseil.

"Ce dispositif permet aux institutions et agences européennes d'accéder à des partenaires de confiance pour des opérations numériques et de cybersécurité critiques sur une période pluriannuelle", ajoute la société de services informatiques.

Ce contrat représente un montant d'environ 300 millions d'euros, et Sword prévoit d'y contribuer à hauteur de 10 à 15%, en apportant son expertise approfondie en opérations de cybersécurité, services cloud sécurisés et support informatique critique.

Valeurs associées

SWORD GROUP
35,1000 EUR Euronext Paris -0,71%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank