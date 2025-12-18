Indignation de magistrats après le "soutien" exprimé par Darmanin pour un élu condamné en appel

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin lors d'une visite à la prison de la Santé, à Paris, le 21 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Deux syndicats de magistrats s'indignent jeudi des propos de Gérald Darmanin, qui a assuré de son "soutien" un élu du Nord condamné par la cour d'appel de Douai à 18 mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour détournement de fonds.

"Il nous semble institutionnellement problématique, pour un garde des Sceaux en exercice, d'apporter un +soutien+ public à quelque justiciable que ce soit à l'issue d'une décision de justice", écrit l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), dans une lettre ouverte dont l'AFP a eu connaissance jeudi.

"Sans commenter d'aucune manière une décision de justice, j'ai une pensée plus qu'amicale pour Damien Castelain, qui est un grand Président de la Métropole de Lille, et un maire passionné de Péronne-en-Mélantois", a écrit mardi sur X le ministre de la Justice, l'assurant de son "soutien dans ce moment difficile".

Dans sa lettre, l'USM dit avoir pris connaissance "avec consternation" de ce message.

"Ce positionnement est tout simplement incompréhensible pour la plupart des magistrats et fonctionnaires de votre ministère qui œuvrent au quotidien, dans des conditions difficiles et sous le feu de critiques souvent partisanes et injustes, pour rendre la justice et appliquer les lois votées par la représentation nationale", estime-t-il, jugeant ce "mélange des genre (...) démocratiquement dangereux".

Pour le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche), le "premier" des devoirs du garde des Sceaux "est de faire respecter et donc de respecter lui-même la séparation des pouvoirs".

Or, M. Darmanin "détourne ostensiblement sa fonction ministérielle au gré de ses préférences et au profit de ses amitiés personnelles et politiques", estime le SM. "Le clientélisme, le favoritisme, le copinage n'ont pas leur place dans notre pays. Ils abîment la confiance, déjà fragile, que les citoyens ont dans leurs institutions".

Sollicité par l'AFP, l'entourage du ministre n'a pas souhaité faire de commentaire.

Ce n'est pas la première fois que M. Darmanin s'exprime après une décision de justice.

Après la condamnation le 25 septembre de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen, il avait confié sa "tristesse". Il s'était rendu à la prison de la Santé où l'ex-président a été incarcéré vingt jours, une visite qui avait suscité des critiques.

Nicolas Sarkozy a depuis l'interdiction, dans le cadre de son contrôle judiciaire imposé après sa sortie de prison, de rencontrer M. Darmanin.