Sword: marge d'EBITDA quasi-stable en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 14:07









(CercleFinance.com) - Sword Group publie un EBITDA de 38,8 millions d'euros pour 2024, soit une marge en retrait de 0,1 point à 12% pour un chiffre d'affaires de 323 millions d'euros, en croissance organique à périmètre constant de 15,9%.



'La collecte de cash a été importante au dernier trimestre 2024. La position passe ainsi de -2,2 millions d'euros au 30/09/2024 à 17,8 millions au 31 décembre 2024 (chiffres intégrant les actions propres)', précise-t-il.



Le groupe de services informatiques confirme son Business Plan 2028 intégrant un développement basé sur une croissance organique à deux chiffres, des micro-acquisitions ciblées et des acquisitions de dimension plus significative.





Valeurs associées SWORD GROUP 32,60 EUR Euronext Paris -1,21%