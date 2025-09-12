Sword Group : Sword maintient le cap

Publication des résultats semestriels 2025

Sword a présenté cette semaine ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Plus tôt dans l’année, (le 24/07/2025), le groupe avait déjà dévoilé son chiffre d’affaires ainsi que son EBITDA semestriels. Pour rappel, les revenus S1 2025 du groupe ont atteint 175,8 M€ traduisant une croissance organique de +12,0%. D’autre part, Sword avait maintenu ses standards de rentabilité opérationnelle avec un EBITDA de +12,0%. À l’occasion de la présentation de ses résultats, le groupe a également fait état d’un ROC de 16,7 M€ en hausse de +9,4% et traduisant une MOC de 9,5% (vs 9,7% au S1 2024). Enfin le RN S1 2025 a connu une baisse de -16,2% à 8,8 M€ (vs 10,5 M€ l’année précédente). Dans l’ensemble, le groupe conserve une excellente dynamique commerciale et confirme ses objectifs dans le cadre de son plan stratégique.

Perspectives

Après un nouveau semestre rigoureux, Sword réaffirme ses ambitions dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2028. Le groupe anticipe toujours une croissance organique annuelle moyenne 2025-2028 à deux chiffres ainsi que des acquisitions qui devraient porter le CA 2028 aux alentours de 700 M€. Le groupe ambitionne également d’atteindre une capitalisation supérieure à 1 Md€ sur la période. De notre côté, nous sommes toujours favorables sur le dossier et portons un regard très positif sur la dynamique actuelle du groupe.

Symbole de la bonne orientation des performances commerciales, le carnet de commande a encore augmenté pour atteindre 637,9 M€ (vs 631,8 M€ à fin décembre 2024) soit l’équivalent de 21,3 mois de budget pour le groupe. Aussi, sur l’ensemble de ses segments géographiques, Sword dispose de relais de croissance solides et de projets en cours qui devraient permettre au groupe d’atteindre ses objectifs de croissance organique. À titre d’exemple, dans la zone Benelux, Sword s’appuie notamment sur l’obtention du contrat stratégique de 150 M€ sur 8 ans avec la DG TAXUD (Directorate-General for Taxation and Customs Union), portant sur le développement de logiciels dédiés aux systèmes douaniers et fiscaux européens.

En Suisse, la signature d’un accord-cadre IT & Digital de 30 MCHF sur 5 ans avec Richemont constitue un relais de croissance majeur et confère à Sword une visibilité accrue dans le secteur du luxe.

Au Royaume-Uni, le groupe bénéficie d’un contrat de 60 M£ sur 5 ans avec un grand énergéticien, portant sur la cybersécurité et la séparation réseau de son activité transmissions, qui illustre son expertise dans les infrastructures critiques. Enfin, au Moyen-Orient, Sword a remporté un contrat de 5 M€ sur deux ans avec CMA CGM pour la modernisation des systèmes de gestion de flotte et de reporting des navires, renforçant ainsi sa présence auprès d’acteurs mondiaux du transport et de la logistique.

Plus largement, l’IA et la cybersécurité devraient constituer des relais de croissance majeurs pour Sword, avec pour objectif de représenter 20% du chiffre d’affaires d’ici 2028.

Estimations

À l’issue de cette publication, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires 2025 à 363,1 M€, impliquant une croissance de +12,4%. Celle-ci devrait être permise par les nombreux nouveaux contrats signés par le groupe. D’autre part nous réitérons notre objectif de marge d’EBITDA 2025e de 12,0% du CA 2025. Toutefois, nous ajustons notre prévision de résultat net à 20,1 M€ (vs 25,1 M€) afin de prendre en compte les charges exceptionnelles enregistrées au S1 et un résultat financier qui pourrait être négatif.

Recommandation

Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif de cours est légèrement abaissé à 42,7€ (vs 46,0€) traduisant un potentiel de hausse de +31,2%. Notre recommandation reste recommandation reste à Achat.