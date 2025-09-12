 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sword Group : Sword maintient le cap
information fournie par EuroLand Corporate 12/09/2025 à 08:52

Publication des résultats semestriels 2025


Sword a présenté cette semaine ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Plus tôt dans l’année, (le 24/07/2025), le groupe avait déjà dévoilé son chiffre d’affaires ainsi que son EBITDA semestriels. Pour rappel, les revenus S1 2025 du groupe ont atteint 175,8 M€ traduisant une croissance organique de +12,0%. D’autre part, Sword avait maintenu ses standards de rentabilité opérationnelle avec un EBITDA de +12,0%. À l’occasion de la présentation de ses résultats, le groupe a également fait état d’un ROC de 16,7 M€ en hausse de +9,4% et traduisant une MOC de 9,5% (vs 9,7% au S1 2024). Enfin le RN S1 2025 a connu une baisse de -16,2% à 8,8 M€ (vs 10,5 M€ l’année précédente). Dans l’ensemble, le groupe conserve une excellente dynamique commerciale et confirme ses objectifs dans le cadre de son plan stratégique.



Perspectives


Après un nouveau semestre rigoureux, Sword réaffirme ses ambitions dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2028. Le groupe anticipe toujours une croissance organique annuelle moyenne 2025-2028 à deux chiffres ainsi que des acquisitions qui devraient porter le CA 2028 aux alentours de 700 M€. Le groupe ambitionne également d’atteindre une capitalisation supérieure à 1 Md€ sur la période. De notre côté, nous sommes toujours favorables sur le dossier et portons un regard très positif sur la dynamique actuelle du groupe.


Symbole de la bonne orientation des performances commerciales, le carnet de commande a encore augmenté pour atteindre 637,9 M€ (vs 631,8 M€ à fin décembre 2024) soit l’équivalent de 21,3 mois de budget pour le groupe. Aussi, sur l’ensemble de ses segments géographiques, Sword dispose de relais de croissance solides et de projets en cours qui devraient permettre au groupe d’atteindre ses objectifs de croissance organique. À titre d’exemple, dans la zone Benelux, Sword s’appuie notamment sur l’obtention du contrat stratégique de 150 M€ sur 8 ans avec la DG TAXUD (Directorate-General for Taxation and Customs Union), portant sur le développement de logiciels dédiés aux systèmes douaniers et fiscaux européens.


En Suisse, la signature d’un accord-cadre IT & Digital de 30 MCHF sur 5 ans avec Richemont constitue un relais de croissance majeur et confère à Sword une visibilité accrue dans le secteur du luxe.


Au Royaume-Uni, le groupe bénéficie d’un contrat de 60 M£ sur 5 ans avec un grand énergéticien, portant sur la cybersécurité et la séparation réseau de son activité transmissions, qui illustre son expertise dans les infrastructures critiques. Enfin, au Moyen-Orient, Sword a remporté un contrat de 5 M€ sur deux ans avec CMA CGM pour la modernisation des systèmes de gestion de flotte et de reporting des navires, renforçant ainsi sa présence auprès d’acteurs mondiaux du transport et de la logistique.


Plus largement, l’IA et la cybersécurité devraient constituer des relais de croissance majeurs pour Sword, avec pour objectif de représenter 20% du chiffre d’affaires d’ici 2028.



Estimations


À l’issue de cette publication, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires 2025 à 363,1 M€, impliquant une croissance de +12,4%. Celle-ci devrait être permise par les nombreux nouveaux contrats signés par le groupe. D’autre part nous réitérons notre objectif de marge d’EBITDA 2025e de 12,0% du CA 2025. Toutefois, nous ajustons notre prévision de résultat net à 20,1 M€ (vs 25,1 M€) afin de prendre en compte les charges exceptionnelles enregistrées au S1 et un résultat financier qui pourrait être négatif.



Recommandation


Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif de cours est légèrement abaissé à 42,7€ (vs 46,0€) traduisant un potentiel de hausse de +31,2%. Notre recommandation reste recommandation reste à Achat.


Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 12/09/2025 à 08:52:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

