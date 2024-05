Sword Group | Signatures de contrats importants avec EUROCONTROL & le Fonds Européen d’Investissement

Sword Technologies S.A., une entité du Groupe Sword,



- en collaboration avec Twenty8 S.A., a signé deux contrats avec EUROCONTROL, l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne. Ces contrats, d’une durée de 7 ans, devraient rapporter à Sword plus de 28 M€.



- en consortium avec Fujitsu, PwC et CTG, a remporté un contrat-cadre de 4 ans avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI), d’un budget total de 60 millions d’euros partagé entre cinq consortiums.



