Sword Group | Résultats du 4ème trimestre 2025

Résultats du 4ème Trimestre 2025



Chiffre d’Affaires Consolidé : 90,8 M Euros

Croissance Organique (1) : +12,2 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



ANALYSES

L’exercice 2025 se conclut sur des résultats conformes à nos engagements, portés par une croissance à deux chiffres et un niveau d’EBITDA en ligne avec nos objectifs.

Cette performance confirme la solidité de notre modèle et la régularité de notre exécution tout au long de l’année.

Au quatrième trimestre, l’activité s’est inscrite dans la continuité des tendances observées depuis le début de l’exercice, maintenant un niveau d’activité stable et maîtrisé.

De nouvelles signatures récentes ont permis d’augmenter notre backlog, notamment au Royaume‑Uni, au Benelux et en Espagne. Le backlog représente aujourd’hui 21,7 mois comparé au chiffre d’affaires du budget 2026.

Ces contributions renforcent la visibilité sur nos activités pour les exercices à venir.



