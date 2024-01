Sword Group | Résultats du 4ème trimestre 2023

Chiffre d’Affaires consolidé : 71,5 M EUR

Croissance Organique : + 12,6 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023, se monte à 71,5 M EUR et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,0% soit 8,5 M EUR.

Au 31 décembre, le chiffre d’affaires consolidé est de 288,1 M EUR avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,1 % soit 34,8 M EUR. Le chiffre d’affaires sans AAA est de 281,6 M EUR et la rentabilité est de 12,3 %.



La performance du 4ème trimestre est en adéquation avec notre budget qui prenait en compte les éléments suivants :

- Anticipation d’une croissance durable située entre 13 et 15 % par an jusqu’en 2028,

- Démarrage de contrats importants en Suisse et au BeLux.

La performance 2023 est supérieure au budget annuel, qui anticipait 15 % et non pas 19 % de croissance organique.

La collecte de cash a été importante au 2ème semestre.

En intégrant les actions propres, nous sommes passés de 15,8 M EUR au 30/06/2023 à 32,6 M EUR au 31 décembre 2023.



Venez assister à la réunion financière annuelle du 7 mars prochain à Paris. Pour s'inscrire : relationsfinancieres@sword-group.lu



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 000+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.