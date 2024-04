Sword Group | Résultats du 1er trimestre 2024

Chiffre d’Affaires consolidé : 75,8 M Euros (1)

Croissance Organique : + 16,8 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants (hors AAA)



PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2024 est de 75,8 M Euros, en progression de +16,8 % à périmètre et taux de change constants.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 9,1 M Euros.



ANALYSES

La comparaison des chiffres d’affaires du 1er trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 doit être réalisée en prenant en compte le fait qu’au 1er trimestre 2023 nous consolidions encore la Société AAA, qui a été vendue et donc déconsolidée le 1er juin 2023.

Si nous analysons cette croissance à périmètre et taux de change constants, elle est supérieure aux 15 % budgétés.

En ce qui concerne la rentabilité, nous restons à notre rentabilité « normative », soit 12 %.



PERSPECTIVES 2024

Nous confirmons notre budget 2024.



PERSPECTIVES 2028

L’année 2024 est une année importante pour Sword car nous envisageons de surperformer la croissance organique prévue au Business Plan sur les 4 années suivantes, et ce grâce à :

- Des accélérateurs de croissance qui sont encore pour certains en cours d’études,

- Des micro-acquisitions génératrices par elles-mêmes de croissance organique pour les autres entités du Groupe.

Nous confirmons notre Business Plan 2028.



contact : relationsfinancieres@sword-group.lu