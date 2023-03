Sword Group | Résultats Annuels 2022 | Surperformance

Chiffre d’Affaires consolidé : 272,3 Millions d'euros



Croissance Organique : + 28,5 % (1)



Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,9 %



(1) + 26,3 % à taux de change constant





ANALYSES



Sur l’année 2022, le chiffre d’affaires consolidé est de 272,3 Millions d'euros, avec une marge d’EBITDA de 12,9 %. La croissance organique de l’année ressort à + 28,5 % à périmètre constant et à + 26,3 % à périmètre et taux de change constants.



Le chiffres d’affaires de 272,3 Millions d'euros intègre une partie du chiffre d’affaires de Sword GRC cédé en avril 2022, sans cette activité le chiffre d’affaires est de 265,7 Millions d'euros.



Ce chiffre représente le point de référence pour l’année 2023.



A propos de Sword Group



Sword, c’est 2 700+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.



Dividende proposé à l'Assemblée Générale : 1,7 € par action



