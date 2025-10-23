Sword Group | Nouvelle Acquisition en Espagne

Sword Group a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Full On Net, société de services dont le siège est basé à Madrid, en Espagne, reconnue pour son expertise en data science, intelligence artificielle et analyse des réseaux sociaux.

Fondée en 2001, Full On Net s’est forgée une solide réputation sur les marchés espagnols des télécommunications et de l’assurance. Son équipe d’experts apporte une profonde maîtrise technique ainsi qu’une culture d’agilité et d’innovation qui s’aligne parfaitement avec la vision stratégique de Sword Group.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du Groupe, en renforçant ses compétences dans les technologies de données avancées et en élargissant sa présence en

Europe du Sud. En intégrant les talents et les solutions de Full On Net, Sword ambitionne d’apporter encore plus de valeur à ses clients et d’accélérer l’innovation au sein de ses offres de services.



