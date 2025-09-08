 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sword Group | Nouveaux contrats en Suisse dans le secteur public : 50 MCHF +
08/09/2025

Historiquement implantée en Suisse Romande, Sword Suisse renforce aujourd’hui ses collaborations avec le secteur public aussi bien en Suisse Romande qu’en Suisse Alémanique.

En Suisse Romande, Sword accompagne depuis plus de 20 ans des institutions majeures telles que l’Etat de Genève, l’Etat de Vaud, ou encore les Villes de Lausanne et de Genève.

Fort de cette relation de confiance, Sword a récemment signé de nouveaux contrats d’une durée de 4 ans avec les acteurs publics vaudois, pour un montant supérieur à 50 MCHF.

Ces engagements longue durée s’articulent autour de développement de projets à forte valeur ajoutée et de Tierce Maintenance Applicative (TMA).

Cette dynamique se prolonge désormais en Suisse Alémanique, où Sword a remporté des projets auprès de l’Etat de Zurich, de l’ETH Zurich et de la Ville de Berne.

Signe fort de cette expansion, ces nouveaux clients marquent le début d’un ancrage stratégique dans la région Alémanique, facilité par l’acquisition récente d’Incor à Berne.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise vos données.

10/09/25 : Réunion Financière du 1er Semestre 2025 | 10H

SWORD GROUP
33,8500 EUR Euronext Paris 0,00%

