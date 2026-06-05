Sword Group : Nouveau contrat auprès des institutions européennes

Contrat-cadre avec eu-LISA

Sword Group a été retenu par eu-LISA, via un consortium mené par Sword Services Greece avec Netcompany et Sopra Steria, sur un contrat-cadre estimé à 93 M€ sur quatre ans. Le projet porte sur le développement et la maintenance du système européen de gestion numérique des entrées et sorties aux frontières de l’espace Schengen.

Ce gain renforce la visibilité du groupe dans les projets publics européens critiques, où les exigences de sécurité, d’interopérabilité et de scalabilité sont élevées.

Il confirme également la qualité de la relation commerciale avec eu-LISA, déjà structurante pour Sword sur les sujets de gestion des frontières.

Pour le groupe, l’annonce constitue un signal positif, en confortant son positionnement sur les grands programmes digitaux souverains en Europe.

Perspectives

Ce projet contribue à renforcer l’ancrage de Sword auprès des institutions européennes. Selon le management il ne devrait pas y avoir de retombées liées à ce contrat dès 2026. Nous maintenons donc nos estimations de CA et de marges inchangés pour l’exerice en cours (pour rappel un CA en croissance de +9,4% à 391,5 M€ et une marge d’EBITDA de 12,1%). Sur les prochains exercices, le contrat devrait rapporter à hauteur de 20 M€ par an et contribuer à renforcer notre scénario de croissance à deux chiffres sur les prochains exercices.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +39,3% par rapport au cours de clôture du 04/06/2026.