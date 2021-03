Sword Group - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires de Sword Group SE se tiendra le 28 avril 2021 à 11 heures.

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour a été publié au RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et au Luxemburger Wort en date du 26 mars 2021.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

[Considérant la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés, pris en raison de la pandémie mondiale du « Coronavirus », les actionnaires sont informés que la présente Assemblée sera tenue sans réunion physique. Par conséquent, la participation en personne ne sera pas possible et tous les actionnaires sont invités à participer à la présente Assemblée et d'exercer leurs droits exclusivement en votant par correspondance ou en donnant procuration ou par mandataire désigné.]

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de participation, de vote par correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le site internet de la Société https://www.sword-group.com/investisseurs/#documents-financiers et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente convocation et s'achevant le lendemain du jour de l'Assemblée Générale.