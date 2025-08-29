Sword Group | Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été mis à disposition du public.





Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.





Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : https://www.sword-group.com/fr/investisseurs/#informations-reglementees







