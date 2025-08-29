 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Sword Group | Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025
29/08/2025 à 23:53

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été mis à disposition du public.


Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.


Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : https://www.sword-group.com/fr/investisseurs/#informations-reglementees



A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Valeurs associées

SWORD GROUP
35,300 EUR Euronext Paris +0,28%

