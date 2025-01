Sword Group confirme son Business Plan 2028

(AOF) - Sword a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, ressortant à 84,4 millions d'euros contre 71,5 millions d'euros un an plus tôt à la même période. La croissance organique à périmètre constant s'établit en hausse de 17,1%. Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques a déclaré au 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 323 millions d'euros.

Le groupe confirme son Business Plan 2028 intégrant une une croissance organique à deux chiffres, des micro-acquisitions ciblées, des acquisitions de dimension plus significative.

Sword mise sur de nouveaux défis stratégiques autour de 3 domaines : l'intelligence Artificielle, la Cybersécurité et la durabilité.

