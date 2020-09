Sword Group - Cession des filiales françaises - Sword annonce ce jour la cession de ses activités France à Argos Wityu

Les sociétés Argos Wityu et Sword Group ont signé ce jour le contrat définitif de reprise des filiales françaises par Argos et le management actuel de Sword France.



Le périmètre concerné par l'opération englobe :

Les activités Services, actuellement gérées par les filiales françaises sur le territoire français,

Les activités internationales de Software auprès des Offices Nationaux de Marques et Brevets,

Des Softwares à destination du marché français dans les domaines de la Santé, du Renseignement et de la Relation Client.

Ce périmètre, dont la rentabilité est aux normes du Groupe génère une tendance de chiffre d'affaires de 60 M euros sur l'année 2020.



Sword Group poursuit :

Ses activités GRC (Gestion des Risques et Compliance), dans le domaine du Software, au niveau mondial,

Ses activités Services au Royaume-Uni,

Ses activités Services en Belgique, au Luxembourg et en Grèce,

Ses activités Services en Suisse,

Ses activités de Gestion d'Espaces (Venue Management) dans le domaine du Software au niveau européen,

Ses activités Services au Moyen-Orient et en Amérique du Nord,

Ses activités Offshore à partir du Liban et de l'Inde,

L'ensemble des activités Software en France, à l'exclusion des produits faisant partie du périmètre cédé.



En termes de M & A, la stratégie est :

L'acquisition de produits complémentaires dans le domaine du GRC,

L'acquisition de petites sociétés ciblées dans le domaine des Services au Royaume-Uni,

....