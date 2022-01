Sword Group:"

Publication du CA T4 2021

Sword publie un chiffre d’affaires T4 de 59,7 M€ (+21,9% a? pcc) surperformant a? nouveau la guidance annuelle de 13% de croissance organique donne?e pour 2021. Le CA 2021 ressort ainsi a? 214,6 M€ (vs 212,3 M€e) en hausse de 21,5% a? pcc. L’EBE ressort a? 29,3 M€, soit une marge d’EBITDA de 13,6% (vs 13,0%e). Avec un backlog en hausse de 100 M€ ressortant 501,1 M€ soit 24,1 mois a? fin 2021, le management communique sur un CA 2022 en hausse organique de 15% et une marge d’EBE de 13%.



Perspectives

S’appuyant sur un backlog représentant 24,1 mois de CA (501,1 M€ vs 401,3 M€), le Groupe confirme son objectif de croissance organique supérieure à 15% pour 2022 ainsi qu’une croissance organique à 2 chiffres jusqu’en 2025. Le management vise également un niveau de marge de 13% pour 2022. Si les tensions sur le recrutement ainsi qu’une inflation des salaires préoccupent toujours le secteur, Sword devrait tirer son épingle du jeu compte tenu de son modèle au forfait ainsi que par une politique de recrutement tournée davantage vers ses plateformes nearshore. Suite à cette publication, nous ajustons nos estimations de CA et d’EBE pour 2022 à 256,0 M€ (vs 245,3 M€) et à 33,9 M€ (vs 31,9 M€)



Recommandation



Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif ressort à 52,00 € (vs 51,00 €) compte tenu de l’ajustement à la hausse de nos estimations et de la baisse des comparables. Notre recommandation reste à l’Achat.