Sword Group - Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF du 01/01/2025 au 30/06/2025

Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 30/06/2025, les ressources suivantes figuraient au compte

de liquidité dédié :

4 088 titres

567 563 Euros

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 406

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 527

- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 77 590 titres pour 2 602 845,15 Euros

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 82 257 titres pour 2 782 527,5 Euros



Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 755 titres

387 881 Euros



La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



