Sword Group - Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF du 01/01/2025 au 30/06/2025
Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 30/06/2025, les ressources suivantes figuraient au compte
de liquidité dédié :
4 088 titres
567 563 Euros
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 406
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 527
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 77 590 titres pour 2 602 845,15 Euros
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 82 257 titres pour 2 782 527,5 Euros
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
8 755 titres
387 881 Euros
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise vos données.
