Sword Group - Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF du 01/07/2025 au 31/12/2025



Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

12 827 titres

262 055 Euros



- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 340

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 323

- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 72 617 titres pour 2 625 099,35 Euros

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 63 878 titres pour 2 319 591,90 Euros



Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 088 titres

567 563 Euros

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



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