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Sword Group | Avis de Convocation des Actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société - 28/04/2026
information fournie par Boursorama CP 27/03/2026 à 18:00

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 avril 2026 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe, et compte-rendu sur la conclusion des conventions visées par l’article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Lecture du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels 2025, les états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution de sa mission ;
- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2025 ;
- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2025 ;
- Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31 décembre 2025 ;
- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2025 ;
- Compte-rendu de la rémunération allouée aux administrateurs durant l'exercice 2025 ;
- Approbation du rapport relatif à la politique de rémunération et de nomination;
- Approbation de la rémunération annuelle des administrateurs ;
- Quitus au réviseur d’entreprises agréé pour sa mission au titre de l’exercice 2025 ;
- Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises agréé ;
- Pouvoirs pour formalités.
Pour en savoir plus : https://www.sword-group.com/fr/

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