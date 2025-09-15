Sword Group annonce l'acquisition de Bubble Go

(AOF) - Sword Group a annoncé l’acquisition de Bubble Go. Cette société, basée à Genève, qui dispose d’une plateforme à Lisbonne, est spécialisée dans les services IT à haute valeur ajoutée. Elle opère principalement dans les secteurs de la banque privée et du luxe et a généré 6,1 millions de francs suisses, environ 6,5 millions d’euros, de chiffre d’affaires en 2024 et prévoit des revenus de 7 millions de francs suisses cette année.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer