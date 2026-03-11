Sword Group | 2025 : Une dynamique de croissance durable

Confirmation des Performances Annuelles 2025
Chiffre d’Affaires Consolidé : 357,7 Millions d'Euros
Croissance Organique (1) : +12,3 %
Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %
(1) à périmètre et taux de change constants
PRINCIPAUX CHIFFRES
Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est de 357,7 Millions d'Euros avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,0 % soit 42,9 Millions d'Euros.
Ces résultats s’accompagnent d’un backlog important, 21,7 mois sur la base des objectifs 2026.
PERSPECTIVES
Pour 2026, nous visons une croissance organique ambitieuse de 12 %.
Suite à la cession de Tipik, nous concentrerons nos efforts sur de nouvelles opérations de croissance externe afin de maintenir notre dynamique de développement.
Ces orientations seront présentées en détail lors de notre réunion annuelle.
AGENDA
La réunion annuelle de présentation des résultats 2025 et de la trajectoire 2026 se tiendra demain le 12 mars à Paris 👉 Les inscriptions sont toujours ouvertes : https://www.sword-group.com/fr/2026/01/21/reunion-sfaf-presentation-des-resultats-2025/.
Ce rendez‑vous constituera un moment clé pour Sword Group avec la présentation de notre BP 2028, une feuille de route tournée vers l’innovation et largement portée par l’IA.
Dividende
Dividende proposé à l’Assemblée Générale Annuelle : 2 € par action
Prochaine publication : 23/04/26 : Résultat du 1er Trimestre 2026
Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu
