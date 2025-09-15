Sword fait une nouvelle acquisition en Suisse
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 08:17
Comptant plus de 70 collaborateurs, Bubble Go a généré un chiffre d'affaires de 6,1 millions de francs suisses en 2024, et anticipe un chiffre d'affaires de 7 MCHF en 2026, 'tout en sécurisant une rentabilité conforme aux normes du groupe'.
Bubble Go opère principalement dans les domaines de la banque privée et du luxe. Son entité portugaise permettra en outre à Sword de compléter les offres nearshore proposées à ses clients suisses et européens.
Valeurs associées
|36,9500 EUR
|Euronext Paris
|+7,73%
