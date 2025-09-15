 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sword fait une nouvelle acquisition en Suisse
15/09/2025

(Zonebourse.com) - Poursuivant sa stratégie de croissance externe, Sword Group fait part de l'acquisition de Bubble Go, une société spécialisée dans les services IT à haute valeur ajoutée, basée à Genève et disposant d'une plateforme nearshore à Lisbonne.

Comptant plus de 70 collaborateurs, Bubble Go a généré un chiffre d'affaires de 6,1 millions de francs suisses en 2024, et anticipe un chiffre d'affaires de 7 MCHF en 2026, 'tout en sécurisant une rentabilité conforme aux normes du groupe'.

Bubble Go opère principalement dans les domaines de la banque privée et du luxe. Son entité portugaise permettra en outre à Sword de compléter les offres nearshore proposées à ses clients suisses et européens.

SWORD GROUP
36,9500 EUR Euronext Paris +7,73%
