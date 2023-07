Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sword: en légère hausse après ses résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Sword (+1%) s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires de 74,1 millions d'euros au deuxième trimestre, en croissance organique de 21,8%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland saluent une croissance 'encore spectaculaire' de la part du groupe de conseil en technologies.



'Après avoir enregistré une hausse de son activité de 22,2% au premier trimestre, Sword affiche une nouvelle belle performance au deuxième trimestre', souligne le bureau d'études.



Suite à cette publication, Euroland maintient sa recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 53 euros.



La rentabilité (marge d'Ebitda) est de 9,1 millions d'euros, soit 12,3%.



Pour le 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 146,1 millions d'euros, soit une croissance organique de 24,3% pour une rentabilité (marge d'Ebitda) de 12,2%.



Sword a revu à la hausse son objectif de marge d'Ebitda pour 2023, désormais anticipée à 12,5%, contre 12% jusqu'ici, pour un chiffre d'affaires annuel attendu à 280 millions d'euros.





Valeurs associées SWORD GROUP Euronext Paris +0.60%