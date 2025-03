Sword: contrat cadre signé avec l'OMS information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 08:05









(CercleFinance.com) - Sword annonce la signature d'un contrat cadre de cinq ans avec une agence onusienne, à savoir l'Organisation Mondiale de la Santé, 'confirmant la stratégie de développement et d'excellence de sa division suisse sur le marché des organisations internationales'.



Avec maintenant quatre contrats long terme (LTA) actifs (OMPI, UNICEF, OMS, BIT), Sword affirme 's'imposer comme un acteur clé sur le marché onusien de l'IT Engineering, estimé à 500 millions de dollars en 2023, dont 150 millions via le Procurement CH'.



Pour 2024, le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques sur le segment ONU atteint 8,5 millions de dollars, avec un objectif ambitieux de dépasser les 10 millions en 2025, marquant une croissance de +150% en deux ans.





