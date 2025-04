Sword: acquisition d'iDelta en Écosse information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Sword Group fait part de l'acquisition d'iDelta, une micro-entreprise basée à Édimbourg en Ecosse, experte en cybersécurité et en analyse des données permettant de mieux surveiller et piloter les systèmes informatiques.



'Cette étape stratégique renforce de manière significative les compétences de Sword en cybersécurité et intelligence artificielle dans tous nos secteurs, avec un accent particulier sur les services financiers', explique le groupe français.



La tendance de chiffre d'affaires de la société acquise est de 0,75 million d'euros par an avec un taux de rentabilité (EBITDA) de 30%. iDelta sera consolidée dans les comptes du groupe Sword à compter du 1er avril 2025.





