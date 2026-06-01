Swissquote dans le vert avec un relèvement de conseil chez UBS

(Zonebourse.com) - Swissquote Group gagne 2,3% à 40,5 CHF à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de "vente" à "neutre", avec un objectif de cours porté de 39,5 CHF à 42,5 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 7% pour le titre par rapport à son dernier cours de clôture.
Les vents contraires à court terme sur les cryptomonnaies sont compensés par les bénéfices liés aux volumes de trading élevés et par la hausse du revenu net d'intérêts (NII), explique la banque suisse dans sa note sur le fournisseur de services financiers et commerciaux en ligne.
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