Swisscom: bénéfice net à 9 mois en baisse de 2,1%.

(CercleFinance.com) - Swisscom publie un chiffre d'affaires de 8173 millions de francs suisses au terme des neuf premiers mois de l'année, quasiment stable par rapport à la même période un an plus tôt (8202 MCHF).



Le résultat d'exploitation (EBIT) ressort à 1652 MCHF, en repli de 3,6%, laissant apparaître un bénéfice net de 1283 MCHF, en baisse de 2,1%.



'Swisscom garde le cap, forte d'un chiffre d'affaires pratiquement stable et d'un résultat d'exploitation solide', a toutefois souligné Christoph Aeschlimann, CEO au titre de bilan des neuf premiers mois de 2024.



'Notre infrastructure et nos produits nous permettent d'opérer au meilleur niveau, comme en témoignent nos victoires répétées aux tests connect du meilleur réseau fixe et du meilleur service', a-t-il ajouté.



Pour l'exercice 2024, Swisscom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards de CHF et un EBITDA de 4,5 à 4,6 milliards de CHF.



Si les objectifs sont atteints, Swisscom entend proposer à l'Assemblée générale 2025 le versement d'un dividende 'attrayant et inchangé' de 22 CHF par action au titre de l'exercice 2024.





