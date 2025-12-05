Swiss Re vise un bénéfice net de $4,5 mds en 2026, en-dessous des attentes

Swiss Re SRENH.S a annoncé vendredi anticiper un résultat net de 4,5 milliards de dollars (3,86 milliards d'euros) en 2026, une prévision inférieure aux 4,81 milliards de dollars attendus par les analystes, selon un consensus compilé par Visible Alpha.

A l'occasion d'une journée des investisseurs, l'assureur a confirmé s'attendre toujours à réaliser un bénéfice net de plus de 4,4 milliards de dollars cette année, maintenant les prévisions actuelles pour l'ensemble du groupe données en novembre.

Swiss Re a ajouté prévoir d'augmenter son dividende ordinaire par action d'au moins 7% par an au cours des deux prochaines années.

Le groupe suisse a également indiqué prévoir de lancer un programme annuel de rachat d'actions de 500 millions de dollars en 2026, à condition d'atteindre son objectif de bénéfice net total de 4,4 millions de dollars.

(Rédigé par John Revill, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)