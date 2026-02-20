Swiss Re Corporate Solutions rachète une activité à QBE Insurance Group
Le réassureur helvétique explique que cette acquisition renforcera l'offre principale d'assurance crédit et caution de Swiss Re Corporate Solutions et étendra ses capacités pour répondre aux besoins de gestion des risques des clients d'entreprise. Cette transaction soutient son ambition stratégique de diversifier son portefeuille et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.
L'activité Global Trade Credit and Caution de QBE dispose d'une forte présence en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Son portefeuille devrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 MUSD. Cette ligne d'assurance spécialisée joue un rôle crucial pour aider les entreprises à gérer les risques de paiement et de performance liés à leurs comptes clients.
"A l'échelle mondiale, ce segment du marché de l'assurance génère environ 19 MdsUSD de primes par an, avec un potentiel de croissance continu stimulé par une incertitude économique accrue, des chaînes d'approvisionnement plus complexes et une demande croissante pour des solutions sophistiquées de transfert de risque", souligne Swiss Re.
La transaction est soumise à diverses conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, qui devraient prendre plusieurs mois. Durant cette phase, Swiss Re Corporate Solutions souhaite travailler en étroite collaboration avec QBE afin de garantir la continuité pour les assurés, les courtiers et les membres de l'équipe, qui jouent un rôle clé dans cette transaction.
Valeurs associées
|127,800 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
