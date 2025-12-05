 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,22
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Swiss Re chute en Bourse suite à des objectifs jugés trop prudents
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:06

Swiss Re a annoncé vendredi qu'il prévoyait de faire croître son bénéfice net l'an prochain, mais ses objectifs étaient jugés trop prudents par le marché qui sanctionnait lourdement son titre à la Bourse de Zurich.

Vers 10h45, le titre du premier réassureur mondial reculait de 5%, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.

En préambule d'une réunion avec la communauté financière prévue aujourd'hui à Londres, le groupe a indiqué viser un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars pour 2026, à comparer avec un profit attendu à plus de 4,4 milliards de dollars cette année, mais le consensus espérait mieux avec un consensus établi à près de 4,7 milliards.

Dans l'assurance-vie et la santé (L&H), Swiss Re dit vouloir porter son bénéfice net à 1,7 milliard de dollars l'an prochain, mais cette prévision ressort elle aussi en dessous du consensus de marché, qui visait 1,9 milliard.

L'enveloppe de 500 millions de dollars à allouer à ses rachats d'actions à partir de 2026 a également déçu, puisque les investisseurs espéraient un programme d'acquisition de titres de l'ordre d'un milliard.

"C'est bien trop peu (environ 1%) au regard de la capitalisation boursière affichée par l'entreprise (50,9 milliards de dollars)", font valoir ce matin les analystes de Jefferies.

Valeurs associées

SWISS RE
130,800 CHF Swiss EBS Stocks -5,56%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank