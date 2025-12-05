Swiss Re chute en Bourse suite à des objectifs jugés trop prudents
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:06
Vers 10h45, le titre du premier réassureur mondial reculait de 5%, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.
En préambule d'une réunion avec la communauté financière prévue aujourd'hui à Londres, le groupe a indiqué viser un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars pour 2026, à comparer avec un profit attendu à plus de 4,4 milliards de dollars cette année, mais le consensus espérait mieux avec un consensus établi à près de 4,7 milliards.
Dans l'assurance-vie et la santé (L&H), Swiss Re dit vouloir porter son bénéfice net à 1,7 milliard de dollars l'an prochain, mais cette prévision ressort elle aussi en dessous du consensus de marché, qui visait 1,9 milliard.
L'enveloppe de 500 millions de dollars à allouer à ses rachats d'actions à partir de 2026 a également déçu, puisque les investisseurs espéraient un programme d'acquisition de titres de l'ordre d'un milliard.
"C'est bien trop peu (environ 1%) au regard de la capitalisation boursière affichée par l'entreprise (50,9 milliards de dollars)", font valoir ce matin les analystes de Jefferies.
Valeurs associées
|130,800 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-5,56%
A lire aussi
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite
-
L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile. Une panne a touché plusieurs sites internet ... Lire la suite
-
Le 5 décembre 2025 En annonçant la semaine dernière notre intention de « reprendre du risque sur les valeurs européennes », nous ne pensions pas si bien faire. Nous nous étions presque excusés d'avoir radicalement renversé notre stratégie par rapport à l'extrême ... Lire la suite
-
par Alan Baldwin La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer