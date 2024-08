Swiss Re : bond des bénéfices et maintien des objectifs

(AOF) - Au premier semestre 2024, Swiss Re a indiqué que son bénéfice net a progressé de 17% ressortant à 2,1 milliards de dollars. Son ROE (retour sur capitaux propres) augmente de 20,1% contre 22,8% l'an dernier à la même période. "Les principaux facteurs de ce résultat sont une souscription disciplinée, de faibles sinistres liés aux catastrophes naturelles et de solides revenus de placements", explique le réassureur. En outre, les recettes brutes des activités d'assurance ont atteint 22,48 milliards de dollars.

Grâce à l'activité réassurance dommages (P&C), le réassureur a dégagé un profit net de 989 millions de dollars (contre 904 millions au premier semestre 2023).

Il a généré un résultat net de 883 millions de dollars grâce à la réassurance vie (L&H), contre 393 millions au premier semestre de l'année 2023.

"Après un bon départ au premier semestre de cette année, nous maintenons nos objectifs pour 2024, notamment un bénéfice net du groupe de plus de 3,6 milliards de dollars", a déclaré Andreas Berger, PDG du groupe Swiss Re.

"Malgré la volatilité macroéconomique, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation constante des revenus récurrents ont contribué à l'amélioration du résultat des placements. Nous avons maintenu notre position de capital très solide, ce qui nous permet de profiter d'opportunités commerciales attrayantes", explique de son côté John Dacey, directeur financier du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

