Swiss Re: bénéfice net en hausse de 16% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Swiss Re publie un bénéfice net de 1275 M$ au titre du 1er trimestre, supérieur aux attentes et en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt. Le rendement des capitaux propres (ROE) de 22,4% au premier trimestre 2025 contre 20,7% un an plus tôt.



L'impact des sinistres importants liés aux catastrophes naturelles et aux événements d'origine humaine a été compensé par une solide performance sous-jacente dans l'ensemble des activités du Groupe



Dans le détail, la division P&C Reinsurance a généré un bénéfice net de 527 M$, en baisse de 5%, la division Corporate Solutions enregistre un bénéfice net de 208 M$ (+7%) tandis que le L&H Reinsurance voit aussi son bénéfice net progresser de 7%, à 439 M$.



' Nos activités sont bien positionnées et ont affiché une performance robuste au premier trimestre. Combiné à notre volonté constante de discipline des coûts et d'efficacité, cela nous donne confiance dans l'atteinte de nos objectifs pour 2025, malgré un environnement difficile ', a commenté le directeur général du Groupe Swiss Re, Andreas Berger.







Valeurs associées SWISS RE 152,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,57%