 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Swiss Re-Bénéfice +9% au S1, en passe d'atteindre ses objectifs
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 09:14
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Swiss Re SRENH.S a fait état jeudi d'une hausse de 9% de son bénéfice net au premier semestre, dépassant les attentes, et le réassureur suisse a indiqué être en bonne voie pour atteindre son objectif financier annuel.

La société a expliqué que la faible fréquence des catastrophes naturelles de grande ampleur avait permis de renforcer ses résultats.

Le bénéfice net s'est établi à 2,83 milliards de dollars (2,45 milliards d'euros) sur la période, après 2,61 milliards il y un an. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,7 milliards de dollars, selon un consensus.

"Les solides résultats au premier semestre nous placent en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2026, même si nous restons vigilants à l'approche du pic de la saison des ouragans", a déclaré le directeur général Andreas Berger.

(Redigé par Tom Sims et Marleen Kaesebier ; Version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SWISS RE
136,050 CHF Swiss EBS Stocks -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,54 +28,57%
2CRSI
28,58 +3,55%
Pétrole Brent
80,03 +0,77%
CAC 40
8 733,1 +0,74%
BIOPHYTIS
0,0408 -8,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank