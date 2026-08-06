Swiss Re-Bénéfice +9% au S1, en passe d'atteindre ses objectifs

Swiss Re SRENH.S a fait état jeudi d'une hausse de 9% de son bénéfice net au premier semestre, dépassant les attentes, et le réassureur suisse a indiqué être en bonne voie pour atteindre son objectif financier annuel.

La société a expliqué que la faible fréquence des catastrophes naturelles de grande ampleur avait permis de renforcer ses résultats.

Le bénéfice net s'est établi à 2,83 milliards de dollars (2,45 milliards d'euros) sur la période, après 2,61 milliards il y un an. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,7 milliards de dollars, selon un consensus.

"Les solides résultats au premier semestre nous placent en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2026, même si nous restons vigilants à l'approche du pic de la saison des ouragans", a déclaré le directeur général Andreas Berger.

(Redigé par Tom Sims et Marleen Kaesebier ; Version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)