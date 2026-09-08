Swiss Life renforce Mistral Sélection au Portugal

(Zonebourse.com) - Swiss Life Asset Managers France poursuit le développement européen de sa SCPI Mistral Sélection avec deux nouvelles acquisitions au Portugal, dans les secteurs des loisirs et du sport.

Finalisées au cours de l'été, les opérations concernent un parc de loisirs indoor dans l'aire métropolitaine de Lisbonne, exploité par JumpYard, et une salle de sport située dans l'agglomération de Porto, occupée par Element Gyms, enseigne de SC Fitness.

Avec ces investissements, Swiss Life entend renforcer la diversification géographique et sectorielle de Mistral Sélection sur un marché portugais jugé porteur. Les deux acquisitions affichent un rendement à l'acquisition supérieur à 7%, un niveau qui n'est toutefois pas garanti et ne préjuge pas des performances futures de la SCPI.

À Lisbonne, JumpYard compte près de 30 sites en Europe et profite de l'essor des loisirs expérientiels. À Porto, Element Gyms s'appuie sur SC Fitness, acteur majeur du marché portugais avec près de 90 clubs et 200 000 adhérents. Ces deux opérations confirment ainsi l'intérêt de Mistral Sélection pour des actifs alternatifs et des secteurs en croissance.

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