Swiss Life: quasi-stable après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Swiss Life cède moins de 1% après son point d'activité du premier trimestre 2025, période au cours de laquelle il a 'développé à la fois ses activités d'assurance et celles reposant sur le versement de frais et de commissions', selon son CEO Matthias Aellig.



En effet, la compagnie d'assurance-vie a engrangé des recettes de primes de 7,9 milliards de francs suisses, en hausse de 6% en monnaie locale, et des revenus issus de frais et commissions de 659 millions, en progression de 3%.



Swiss Life revendique aussi des produits directs des placements de plus de 1,08 milliard de francs, ainsi qu'un afflux de nouveaux capitaux nets dans les affaires TPAM (actifs sous gestion dans les affaires pour le compte de tiers) de 9,3 milliards.





