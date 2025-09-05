 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 703,27
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Swiss Life: l'UE a validé l'acquisition d'Itínere Infraestructuras en Espagne
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 14:59

(Zonebourse.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Itínere Infraestructuras (Espagne) par Swiss Life (Suisse) et APG Asset Management (Pays-Bas).

L'opération porte principalement sur la gestion et l'exploitation de concessions routières à péage.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

SWISS LIFE HLDG
840,800 CHF Swiss EBS Stocks -0,90%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank