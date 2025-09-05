Swiss Life: l'UE a validé l'acquisition d'Itínere Infraestructuras en Espagne
05/09/2025
L'opération porte principalement sur la gestion et l'exploitation de concessions routières à péage.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|840,800 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,90%
