Swiss Life intègre les mandats ETF d'Althéis à son offre

(Zonebourse.com) - Althéis, société de gestion du groupe Althéis Yomoni, vient d'être référencée par Swiss Life pour deux mandats de gestion pilotée en ETF : Althéis 100% actions ETF et Althéis actions obligations ETF.

Swiss Life proposera à ses clients, dans les prochains jours, la possibilité de bénéficier de la gestion sous mandat en ETF d'Althéis qui opère depuis près de quinze ans sur le marché français.

Le marché des ETF connaît un essor continu auprès des professionnels du patrimoine, qui y voient un outil de diversification, de transparence sur les frais et de liquidité pour construire les portefeuilles de leurs clients.

L'équipe de gestion d'Althéis analyse plus de 5 000 ETF, via des outils propriétaires. La sélection et le suivi dans la durée deviennent un enjeu de temps et d'expertise pour les CGP et family offices.

La gestion sous mandat leur permet de déléguer cette sélection et l'allocation à une équipe dédiée, tout en conservant la maîtrise de la relation client grâce à une plateforme qui centralise souscription, suivi des dossiers, KYC et reporting en un point d'accès unique.

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