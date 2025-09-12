Swiss Life Banque Privée nomme un directeur produits structurés

(AOF) - Le directoire de Swiss Life Banque Privée a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Franck Birchenall au poste de directeur produits structurés, dont il a pour mission de renforcer l'offre. Il " est chargé d'accélérer le développement de la gamme des produits structurés proposés par la banque à ses clients, en enrichissant la typologie de produits offerts et en y intégrant une dimension technologique grâce à des outils basés sur l'IA notamment " précise la banque privée.

" Figure également sur sa feuille de route l'ouverture de cette offre à une distribution intermédiée via les CGP et les family offices, et aux petits institutionnels. Pour ce faire, il va travailler au renouvellement et à la réorganisation de son pôle. "

Franck Birchenall a passé dix-huit années chez Indosuez Wealth Management, où il a dirigé l'équipe produits structurés, lancé et dirigé l'offre de conseil et de mandats de gestion produits structurés entre 2012 et 2023. Il était également devenu responsable du pôle conseil France depuis 2023.