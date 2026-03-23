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Swiss Life AM ouvre un bureau à Madrid
information fournie par AOF 23/03/2026 à 10:06

(AOF) - Swiss Life Asset Managers poursuit le développement de sa plateforme immobilière paneuropéenne avec l'ouverture officielle d'un bureau à Madrid. Cette implantation vise à renforcer sa présence en Espagne et au Portugal, deux marchés jugés porteurs.

Ce bureau traduit la volonté de Swiss Life Asset Managers de s'appuyer sur une expertise immobilière locale, au plus près des marchés et des besoins de ses partenaires. Cet ancrage territorial, porté par des équipes expérimentées, constitue un levier essentiel pour appréhender les dynamiques régionales.

Alexia Chocano prendra la direction du bureau de Madrid. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier en Europe du Sud et à l'international, elle pilotera la stratégie immobilière de Swiss Life Asset Managers sur la péninsule ibérique, en s'appuyant sur sa connaissance approfondie du marché et des acteurs locaux.

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