Swiss Life AM Nordic change de patron

Du changement à la tête de l’entité nordique de Swiss Life Asset Managers. Knut Ekjord deviendra directeur général (CEO) de Swiss Life Asset Managers Nordic au 1er janvier 2026. Il succèdera à Christian Ness, qui prendra sa retraite et quittera ses fonctions de CEO.

Knut Ekjord dispose de 23 ans d’expérience dans la gestion d’investissements immobiliers. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers Nordic suite à l’acquisition des activités immobilières de NRP en 2021, il travaillait pour NRP depuis 2002, où il exerçait depuis 2010 la fonction de responsable des transactions. Auparavant, il a occupé différents postes de direction.

Erlend Torsen succédera à Knut Ekjord au poste de responsable des transactions chez Swiss Life Asset Managers Nordic. A ce titre, il sera en charge de l’ensemble des transactions immobilières dans les pays nordiques.

Fort de 22 ans d’expérience dans le secteur, Erlend Torsen a rejoint Swiss Life Asset Managers Nordic lors de l’acquisition des activités immobilières de NRP en 2021. Il travaillait chez NRP depuis 2005, dont 14 années en tant que senior transaction manager, et était responsable de la réalisation de plus de 100 transactions immobilières.

Swiss Life Asset Managers Nordic est un spécialiste immobilier intégré à la plateforme immobilière européenne de Swiss Life Asset Managers. En octobre 2025, les bureaux dans les pays nordiques comptaient environ 60 collaborateurs et géraient 3,4 milliards de francs suisses d’actifs, comprenant des fonds et mandats dédiés.

L'Agefi