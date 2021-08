Swiss Life AM mise sur la logistique frigorifique

(NEWSManagers.com) - Swiss Life Asset Managers a acquis des actifs logistiques en Europe pour ses fonds ESG European Thematic Income & Growth et ESG European Industrial & Logistics.

Cet investissement comprend dix actifs logistiques situés en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne représentant une surface totale de 187.967 mètres carrées. Environ 55 % du portefeuille est constitué d' actifs dédiés à la logistique frigorifique, un secteur qui est amené à se développer dans les années à venir, selon Swiss Life AM.

" La logistique de la chaîne du froid est un secteur en pleine expansion, porté par la croissance démographique et par l' augmentation des dépenses en denrées alimentaires, pharmaceutiques et autres produits généralement stockés dans des entrepôts à température contrôlée entre leur production et leur commercialisation " , observe la société de gestion. Le secteur profite de barrières élevées à l' entrée en raison de " coûts importants et sa complexité par rapport à l' entreposage traditionnel " .