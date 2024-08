Swiss Life AM : "la Fed devrait lancer un cycle de baisse de taux directeur en septembre"

(AOF) - "La hausse inattendue du taux de chômage américain, de 4,1% à 4,3% entre juin et juillet, fait redouter une récession de l'économie américaine. Notre scénario de référence pour 2024 a toujours prévu une consommation américaine moins excessive et un marché du travail moins tendu. Ce n'est donc pas tant la hausse du chômage que sa récente rapidité qui inquiète", explique Swiss Life Asset Managers.

Fait positif, elle n'est pas due à plus de licenciements, mais à moins d'embauches et à une plus forte participation au marché du travail. Cette dernière n'est pas nécessairement mauvaise pour l'économie. En outre, les ravages de l'ouragan Beryl ont pu impacter les données.

Actuellement, le taux de chômage est aussi le seul indicateur clairement faible. L'enquête auprès des entreprises indique que l'économie américaine a, lentement certes, créé des emplois en juillet. Selon les indices des directeurs d'achat, le secteur tertiaire continuait lui aussi à bien se porter.

"Le risque majeur est que la crainte récessionniste démoralise les consommateurs et les entreprises, causant un cercle vicieux. Un assouplissement de la politique monétaire est essentiel pour apaiser ces craintes. La Fed devrait donc lancer un cycle de baisse de taux directeur en septembre", souligne en outre Swiss Life Asset Managers.