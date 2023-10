Swiss Life AM : " l'inflation moyenne est attendue à 2,7% en France pour les dix prochaines années "

" Nous n'attendons plus de nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la BCE. La probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine séance du 26 octobre est actuellement quasi-nulle. Aux Etats-Unis, le cycle de resserrement monétaire est terminé mais la baisse des taux de la Fed ne devrait pas intervenir avant le troisième trimestre 2024 " selon Marc Brütsch.

Si les Etats-Unis ne sont pas encore tombés en récession, ils le doivent au soutien budgétaire massif du gouvernement (programme IRA : inflation reduction act). En France aussi, l'impulsion fiscale significative réduit ce risque, contrairement à l'Allemagne, déjà en récession, et au Royaume-Uni qui cumule un risque de récession et une inflation encore très élevée. Dans ce contexte, le resserrement monétaire touche à sa fin en zone euro.

Ce resserrement monétaire a des effets secondaires sur la courbe des taux qui est à nouveau inversée aux Etats-Unis (les taux longs sont inférieurs aux taux courts fixés par la banque centrale). Or, toutes les récessions récentes outre-Atlantique ont été précédées d'une inversion de la courbe des taux.

" Le résultat de cette politique est que l'inflation moyenne est attendue en hausse de 2,7% au cours des dix prochaines années en France et de 2,1% pour les trois prochaines années selon les sondages effectués par la Banque Centrale Européenne (BCE) auprès des consommateurs. C'est un niveau prévisible très proche de l'objectif de 2% que s'est fixée la BCE." explique Marc Brütsch, Chef économiste de Swiss Life Asset Managers.

(AOF) - En un an, le contexte inflationniste et la réaction des banques centrales ont poussé les taux courts de la zone euro à une augmentation inédite de près de 450 points de base. " Un bouleversement qui a redonné une place de choix aux placements monétaires dans les allocations d'actifs alors que les taux directeurs devraient rester sur un plateau pendant au moins plusieurs mois. Pour contenir l'envolée de l'inflation, les banques centrales ont réagi avec une rapidité inédite depuis des décennies ", précise dans une note d'analyse Swiss Life Asset Managers.

