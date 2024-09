"Nous estimons que ces difficultés cycliques vont se résorber dans un futur proche et alimenter au moins une stabilisation de la production industrielle dans la zone euro. Cependant, au vu de la faiblesse persistante du secondaire, la question de difficultés structurelles du secteur se pose. A l'instar du reste de l'économie, il est concerné par le vieillissement de la population active. Au sein du secteur, on assiste également à un report vers des produits hautement spécialisés. Selon nous, cette évolution devrait en premier lieu réduire le volume, mais pas la création de valeur.

En outre, le rebond des dépenses de consommation reste timide et pèse également sur la demande intérieure de production industrielle. Enfin, les taux élevés viennent alourdir les dépenses et les investissements.

(AOF) - "La production industrielle dans la zone euro demeure inférieure à son niveau pré-covid. Les données des enquêtes font aussi état d'une morosité ambiante dans l'industrie, par exemple à travers de PMI faibles. Cette faiblesse persistante est imputable à des facteurs cycliques d'une part. Les entreprises continuent de s'affairer à écouler les stocks excessifs accumulés pendant le boom de la demande qui a suivi la pandémie. A cela vient s'ajouter la faible demande des consommateurs chinois, particulièrement sensible pour l'Allemagne", explique Swiss Life Asset Managers.

Swiss Life AM : "l’industrie en Europe fléchit sur fond de problèmes cycliques"

