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Swiss Life AM France réalise une acquisition dans le tourisme en Italie
information fournie par AOF 24/03/2026 à 09:34

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a annoncé l'acquisition, pour le compte des fonds ESG Tendances Pierre et SLF Dynapierre ELTIF, d'un portefeuille de villages vacances de plein air premium situés sur le littoral adriatique, en Emilie-Romagne. Le portefeuille comprend quatre établissements 4 étoiles totalisant plus de 2 600 hébergements.

Implantés en bord de mer ou à proximité immédiate des plages, ces actifs bénéficient de l'attractivité touristique de l'Emilie-Romagne, d'une fréquentation en croissance et d'une bonne accessibilité, selon l'Institut national de statistique italien. Dans cette zone, la rareté du foncier littoral renforce le caractère stratégique de ces actifs, jugés difficiles à répliquer.

L'opération a été structurée sous la forme d'un sale and leaseback avec Club del Sole, présenté comme le principal opérateur d'hôtellerie de plein air en Italie en termes de réseau et de chiffre d'affaires, sur un marché qui reste fragmenté.

Le portefeuille est assorti d'un bail commercial ferme de 20 ans, renouvelable six ans, afin d'offrir une visibilité à long terme sur les revenus locatifs, en ligne avec les stratégies d'investissement des deux fonds grand public.

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