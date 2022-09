Swiss Life AM France pioche sa directrice actions chez CPR AM

(NEWSManagers.com) - Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce 15 septembre le recrutement d’Emmanuelle Sée au poste nouvellement créé de responsable de la gestion actions. Elle aura pour mission de consolider la gamme actions, d’accompagner le déploiement de la stratégie « quantamentale », notamment des trois fonds thématiques à impact (biodiversité, climat, green building et infrastructures) et de participer au développement de l'offre sur cette classe d’actifs, en France et à l’international. Elle est rattachée à Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilière de la branche française, et d’un point de vue fonctionnel, à Patrick Brechbühl, directeur actions et investissements alternatifs de Swiss Life Asset Managers.

Emmanuelle Sée a commencé sa carrière chez Bank of China puis rejoint Amundi Japan où elle évolue sur différents postes de 2014 à 2021. Depuis 2021, Emmanuelle Sée était gérante actions thématiques globales chez CPR AM (Groupe Amundi) dédiée aux solutions ESG notamment climatiques et environnementales.