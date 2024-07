Swiss Life AM France et Allianz Immovalor signent un partenariat en immobilier logistique

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France et Allianz Immovalor ont signé un partenariat stratégique en immobilier logistique urbaine et du dernier kilomètre. Il se traduit par la constitution d’un portefeuille diversifié d'immeubles de logistique urbaine et de services à la ville, au sein des principales métropoles françaises." L'intégration des critères ESG, et notamment la limitation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre des actifs immobiliers est au coeur de la stratégie d'investissements ", expliquent les deux partenaires.

Avec comme perspectives d'atteindre les 200 millions d'euros, ce portefeuille se veut diversifié, avec des actifs situés sur l'ensemble du territoire français, chacun représentant en cible entre 5 et 25 millions d'euros. La profondeur du marché laisse déjà présager qu'il sera potentiellement possible de continuer à déployer du capital au-delà de ce premier seuil de 200 millions d'euros.

Dans cette optique la joint-venture pourrait accueillir dans les prochaines années de nouveaux investisseurs professionnels portant les mêmes convictions que les deux associés historiques.