Sweetgreen en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles en raison d'une faible demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de la chaîne de salades Sweetgreen SG.N recule d'environ 15 % à 5,00 dollars en pré-ouverture

** La société a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant et de bénéfice récurrent pour l’exercice 2026, invoquant une baisse de la demande des consommateurs pour les plats frais préparés en raison de l’épidémie de cyclosporose qui touche plusieurs États

** La société table désormais sur une baisse des ventes à périmètre constant comprise entre 7 % et 8 %, contre une baisse de 2 % à 4 % prévue initialement

** La société table également sur un Ebitda ajusté compris entre une perte de 23 millions et 27 millions de dollars, contre un bénéfice de 1 million à 6 millions de dollars prévu précédemment

** La société a manqué jeudi les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre, pénalisée par une faible fréquentation de ses magasins

** Elle annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 192,7 millions de dollars, contre des estimations de 194,9 millions de dollars

** Elle enregistre une baisse de 6,2 % de son chiffre d'affaires trimestriel à magasins comparables, reflétant une baisse de 2 % de la fréquentation et une baisse de 4,2 % de la composition de son offre

** À la clôture d’hier, le titre SG affichait une baisse de 13 % depuis le début de l’année