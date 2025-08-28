Swedbank: va acquérir la participation de Barclays dans Entercard information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 12:56









(Zonebourse.com) - Swedbank a signé un accord pour acquérir la participation de Barclays dans Entercard.



Entercard deviendra une filiale à part entière de Swedbank.



Le prix d'achat est basé sur le montant correspondant à 50 % des fonds propres d'Entercard au moment de l'acquisition. Au premier trimestre 2025, les capitaux propres totaux de la société s'élevaient à environ 5,2 milliards de couronnes suédoises.



Entercard est l'une des principales sociétés du marché du crédit dans les pays nordiques, proposant des produits de carte et des prêts à la consommation avec des partenariats en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.



Swedbank et Barclays sont copropriétaires d'Entercard depuis 2005. Entercard compte actuellement environ 450 employés et 1,5 million de clients, et continuera à opérer sous sa propre marque.



' Aujourd'hui, nous formons la plus grande entreprise de cartes dans les pays nordiques et baltes. Cela crée encore plus d'opportunités de renforcer notre offre client ', a déclaré Tomas Hedberg, directeur général adjoint de Swedbank.



' Depuis 20 ans, Entercard connaît une forte croissance. Faire partie intégrante de Swedbank, le premier groupe financier en Suède et dans les pays baltes, crée de nouvelles opportunités commerciales pour renforcer davantage nos opérations ', a déclaré Jan Haglund, DG d'Entercard.







